¿Fin del rodeo en peñalolén?
SEÑOR DIRECTOR:
El alcalde de Peñalolén anunció orgulloso que “se acabó el rodeo” y clausuró por “clandestina” una medialuna que lleva más de tres décadas formando parte de la comuna. Curiosa clandestinidad: durante décadas fue públicamente conocida y reconocida por el propio municipio, que incluso organizó y financió actividades en ella. Lo que sobrevivió décadas de historia y reconocimiento municipal no sobrevivió al progresismo de turno. El rodeo, guste o no al alcalde, es parte de las tradiciones de Chile. Gobernar no consiste en borrar las costumbres que incomodan a la ideología de turno.
Nuestras tradiciones son patrimonio vivo, transmitido de generación en generación, y parte esencial de nuestra identidad nacional. Preservarlas es preservar aquello que nos une y nos reconoce como chilenos.
Francisco Orrego Bauzá
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