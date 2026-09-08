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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    ¿Fin del rodeo en peñalolén?

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    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El alcalde de Peñalolén anunció orgulloso que “se acabó el rodeo” y clausuró por “clandestina” una medialuna que lleva más de tres décadas formando parte de la comuna. Curiosa clandestinidad: durante décadas fue públicamente conocida y reconocida por el propio municipio, que incluso organizó y financió actividades en ella. Lo que sobrevivió décadas de historia y reconocimiento municipal no sobrevivió al progresismo de turno. El rodeo, guste o no al alcalde, es parte de las tradiciones de Chile. Gobernar no consiste en borrar las costumbres que incomodan a la ideología de turno.

    Nuestras tradiciones son patrimonio vivo, transmitido de generación en generación, y parte esencial de nuestra identidad nacional. Preservarlas es preservar aquello que nos une y nos reconoce como chilenos.

    Francisco Orrego Bauzá

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