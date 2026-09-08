Izquierda en offside

SEÑOR DIRECTOR:

Conocidas fueron las críticas levantadas desde la izquierda ante la realización del Foro Madrid en nuestro país y la participación del Presidente. Desde el progresismo, el cuestionamiento central apuntó al carácter iliberal de los expositores, acusando que sus postulados debilitan la convivencia democrática. Como réplica, oposición y sus sectores afines organizaron el encuentro “Democracia Siempre”, una convocatoria concebida como contrapeso directo al foro.

La jugada, sin embargo, dejó en evidencia la posición de offside en la que se encuentra el progresismo nacional. A cuatro años del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, el sector sigue sin encontrar un relato propio, atrapado en una dinámica puramente reactiva que sustituye la elaboración de propuestas de futuro por el mero reflejo de trinchera.

José Riquelme Brondi

Periodista