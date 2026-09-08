Fortalecer protección de la niñez

SEÑOR DIRECTOR:

El plan Chile Cuida a los Niños, anunciado por el gobierno el pasado 31 de agosto, contempla entre otras medidas, el fortalecimiento de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN). Es un avance que conviene destacar, porque enfrenta un problema concreto y muchas veces invisible: la sobrecarga que hoy afecta a estas oficinas.

Las OLN son la expresión territorial del Sistema de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y reemplazan a las antiguas Oficinas de Protección de Derechos (OPD). Detectan posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, articulan la oferta comunal de programas y orientan en el ejercicio de sus derechos. Por eso, muchas funcionan al límite y con largas listas de espera, en parte por su implementación gradual y por asumir lo que antes hacían las OPD.

Aliviar esa carga no es un detalle de gestión, es lo que permite que un servicio necesario funcione y llegue a tiempo. Como ha señalado la ministra Wulf, “el mayor legado que puede tener este gobierno es la protección de la infancia”. Fortalecer las OLN es un paso en esa dirección.

Ignacia Álvarez

Investigadora Fundación P!ensa