Finanzas abiertas, cartas sobre la mesa

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) ha tenido algo de partida de póker: los actores han ido revelando algunas de las cartas que consideran más importantes en términos de costos, beneficios y riesgos, aunque no necesariamente toda la mano. En las últimas semanas, la expectativa en torno a la publicación de las normas pendientes para su implementación volvió a poner estas diferencias en el centro del debate. Finalmente, la CMF publicó las normas el 1 de junio, confirmando la entrada en vigor para 2027.

Sin embargo, el desafío de fondo va más allá de las discusiones sobre plazos o los intereses particulares de los distintos actores involucrados. La pregunta relevante es cómo diseñar un sistema que permita el intercambio seguro y eficiente de información financiera entre distintos actores, sobre la base del consentimiento de los usuarios y mediante estándares comunes de interoperabilidad y seguridad.

La propia normativa recientemente publicada refleja la magnitud de la tarea. La incorporación de las especificaciones técnicas para el funcionamiento del sistema y el trabajo desarrollado en el marco del Foro de Finanzas Abiertas, que reunió a las distintas industrias involucradas, muestran que la puesta en marcha del SFA exige equilibrar objetivos igualmente relevantes para su éxito: promover la innovación y la competencia, resguardar la seguridad del sistema y generar confianza entre sus participantes y, especialmente, en las personas. Las posiciones que hoy se observan reflejan, en buena medida, los diferentes énfasis con que cada actor observa este proceso. La clave está en que esas visiones converjan en un marco que permita implementar el SFA y materializar oportunamente los beneficios que busca generar.

La publicación de la normativa constituye un hito importante en este proceso. Corresponderá ahora a los distintos participantes tender puentes para avanzar en la construcción de un sistema seguro, confiable y capaz de generar competencia e innovación, permitiendo que las finanzas abiertas desplieguen plenamente su potencial.

Fernando Noriega

Socio de Carey