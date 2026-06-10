SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Finanzas abiertas, cartas sobre la mesa

    Por 
    Cartas al director
    CMF multa a Santander y Bci por no remitir antecedentes requeridos en investigaciones penales Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    La discusión sobre la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) ha tenido algo de partida de póker: los actores han ido revelando algunas de las cartas que consideran más importantes en términos de costos, beneficios y riesgos, aunque no necesariamente toda la mano. En las últimas semanas, la expectativa en torno a la publicación de las normas pendientes para su implementación volvió a poner estas diferencias en el centro del debate. Finalmente, la CMF publicó las normas el 1 de junio, confirmando la entrada en vigor para 2027.

    Sin embargo, el desafío de fondo va más allá de las discusiones sobre plazos o los intereses particulares de los distintos actores involucrados. La pregunta relevante es cómo diseñar un sistema que permita el intercambio seguro y eficiente de información financiera entre distintos actores, sobre la base del consentimiento de los usuarios y mediante estándares comunes de interoperabilidad y seguridad.

    La propia normativa recientemente publicada refleja la magnitud de la tarea. La incorporación de las especificaciones técnicas para el funcionamiento del sistema y el trabajo desarrollado en el marco del Foro de Finanzas Abiertas, que reunió a las distintas industrias involucradas, muestran que la puesta en marcha del SFA exige equilibrar objetivos igualmente relevantes para su éxito: promover la innovación y la competencia, resguardar la seguridad del sistema y generar confianza entre sus participantes y, especialmente, en las personas. Las posiciones que hoy se observan reflejan, en buena medida, los diferentes énfasis con que cada actor observa este proceso. La clave está en que esas visiones converjan en un marco que permita implementar el SFA y materializar oportunamente los beneficios que busca generar.

    La publicación de la normativa constituye un hito importante en este proceso. Corresponderá ahora a los distintos participantes tender puentes para avanzar en la construcción de un sistema seguro, confiable y capaz de generar competencia e innovación, permitiendo que las finanzas abiertas desplieguen plenamente su potencial.

    Fernando Noriega

    Socio de Carey

    Más sobre:CMFNormasVigenciaSistema seguro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado prolonga conflicto por vacante de secretario: postulantes iban a ser entrevistados, pero no pudieron exponer

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    Suprema deja en acuerdo resolución por jueces que apelaron en sumarios tras viajes con licencias médicas

    Estudio señala que Fonasa concentra casi el 16% del presupuesto del país y propone medidas para fortalecer su gobernanza

    Índice de riqueza de las naciones: economía chilena mantiene su posición, pero pierde puntos desde 2021

    Cámara despacha Ley de Transferencia Tecnológica con amplio respaldo y la deja lista para su promulgación

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Senado prolonga conflicto por vacante de secretario: postulantes iban a ser entrevistados, pero no pudieron exponer
    Chile

    Senado prolonga conflicto por vacante de secretario: postulantes iban a ser entrevistados, pero no pudieron exponer

    Suprema deja en acuerdo resolución por jueces que apelaron en sumarios tras viajes con licencias médicas

    Cámara despacha Ley de Transferencia Tecnológica con amplio respaldo y la deja lista para su promulgación

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030
    Negocios

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    Estudio señala que Fonasa concentra casi el 16% del presupuesto del país y propone medidas para fortalecer su gobernanza

    Índice de riqueza de las naciones: economía chilena mantiene su posición, pero pierde puntos desde 2021

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años
    Tendencias

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    En vivo: Argentina se mide ante Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Argentina se mide ante Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

    La Roja Sub 20 cierra un día redondo para el fútbol chileno con una sólida victoria ante Brasil

    Con 12 mil cupos: se abren las inscripciones para el Fedachi Marathon

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori, pero no está descartado que gane Sánchez”
    Mundo

    Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori, pero no está descartado que gane Sánchez”

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy