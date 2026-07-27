Desafío de la infraestructura

La Ligua, 21 de julio 2026. Crecida del rio La Ligua provoca danos en uno de los caminos que une la comuna de La Ligua con la localidad de Valle Hermoso, producto de los sistemas frontales que afecta a la zona centro norte del pais. Raul Zamora/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035 de la Cámara Chilena de la Construcción estima que Chile requerirá invertir cerca de US$1.130 millones en infraestructura de resiliencia durante la próxima década. Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas reforzó las medidas de conservación, limpieza de cauces y mantenimiento para enfrentar la temporada de lluvias. Ambos esfuerzos son necesarios.

Sin embargo, el desafío no es solo responder mejor a las emergencias, sino evitar que cada evento extremo vuelva a poner a prueba la capacidad de nuestra infraestructura, fortaleciendo el diseño y la evaluación de los proyectos.

La experiencia en proyectos muestra que muchos atrasos y sobrecostos aparecen cuando las condiciones reales de ejecución difieren de aquellas consideradas durante el diseño. Hoy, fenómenos climáticos más intensos, cambios regulatorios y escenarios económicos más complejos ya no son excepciones, sino variables que deben formar parte de la evaluación de los proyectos.

Los riesgos deben ser incorporados en la etapa de diseño y evaluación, no cuando las obras están en ejecución, de lo contrario seguiremos reaccionando a sus consecuencias en lugar de anticiparlas.

Rodrigo Bravo C.

Economista Senior de GEDD Consultores