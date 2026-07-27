Desafío de la infraestructura
SEÑOR DIRECTOR:
El informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035 de la Cámara Chilena de la Construcción estima que Chile requerirá invertir cerca de US$1.130 millones en infraestructura de resiliencia durante la próxima década. Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas reforzó las medidas de conservación, limpieza de cauces y mantenimiento para enfrentar la temporada de lluvias. Ambos esfuerzos son necesarios.
Sin embargo, el desafío no es solo responder mejor a las emergencias, sino evitar que cada evento extremo vuelva a poner a prueba la capacidad de nuestra infraestructura, fortaleciendo el diseño y la evaluación de los proyectos.
La experiencia en proyectos muestra que muchos atrasos y sobrecostos aparecen cuando las condiciones reales de ejecución difieren de aquellas consideradas durante el diseño. Hoy, fenómenos climáticos más intensos, cambios regulatorios y escenarios económicos más complejos ya no son excepciones, sino variables que deben formar parte de la evaluación de los proyectos.
Los riesgos deben ser incorporados en la etapa de diseño y evaluación, no cuando las obras están en ejecución, de lo contrario seguiremos reaccionando a sus consecuencias en lugar de anticiparlas.
Rodrigo Bravo C.
Economista Senior de GEDD Consultores
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