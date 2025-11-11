SEÑOR DIRECTOR:

La comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, en entrevista publicada este domingo por Pulso, destacó los beneficios que significa la mayor competencia en el sistema financiero la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas.

Efectivamente, esto se traduce en mayor inclusión financiera y mejores productos para los usuarios. También es preciso señalar que restan aprox. siete meses para la entrada en vigencia de dicho esquema, un plazo adecuado pese a las críticas de algunos actores tradicionales.

La normativa es una de las más extensas del mundo, considerando que la CMF extendió la vacancia del Sistema de Finanzas Abiertas a 24 meses y definió un calendario progresivo hasta 2029.

Tal como lo planteó la comisionada de la CMF a este medio, Chile ya dispone de la infraestructura necesaria para tener el Sistema de Finanzas Abiertas. Extender el plazo de su implementación como exigen otros actores lo único que hará es postergar la competencia, innovación e inclusión en los servicios financieros. Es decir, cada día sin implementarlo, se les niega la oportunidad a millones de chilenos de acceder a productos financieros en mejores condiciones que las vigentes.

José Gabriel Carrasco

Presidente de FinteChile