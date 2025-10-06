SEÑOR DIRECTOR:

El embajador de Netanyahu en Chile vuelve a recurrir a su habitual mezcla de mentiras y verdades a medias. Presenta la flotilla humanitaria como “espectáculo”, cuando lo que realmente constituye un espectáculo vergonzoso es el bloqueo ilegal que asfixia a más de dos millones de civiles en Gaza.

Invocar el Manual de San Remo para justificar ese encierro es un abuso deliberado. Ese mismo texto establece que ningún bloqueo puede tener por efecto el hambre de la población civil ni impedir el acceso de ayuda humanitaria imparcial. Lo que hoy ocurre en Gaza —con hambruna confirmada por organismos internacionales, hospitales destruidos y miles de niños asesinados— no es una “medida de seguridad”, es un crimen.

El embajador exige que el mundo se concentre en “presionar a Hamas”, pero omite que Israel ha desoído todas las resoluciones de Naciones Unidas, ha desafiado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y mantiene una ocupación declarada ilegal. No hay plan de paz posible mientras continúe el genocidio ni credibilidad en quien bombardea y luego se presenta como víctima.

Su retórica, que busca deshumanizar a un pueblo entero y desacreditar a quienes intentan salvar vidas, lo convierte en cómplice de crímenes internacionales. Más temprano que tarde, cuando la justicia internacional haga su trabajo, es probable que el embajador no siga escribiendo desde una embajada, sino desde una celda.

Maurice Khamis Massú

Presidente de la Comunidad Palestina de Chile