Protegiendo el derecho de aprender

SEÑOR DIRECTOR:

La aprobación de la Ley de Escuelas Protegidas es una señal positiva para recuperar el derecho de los estudiantes a aprender en un ambiente seguro y con continuidad educativa.

Tras años de deterioro de la educación pública, reflejado entre otras señales en el aumento cercano al 400% de las denuncias por porte ilegal de armas en establecimientos educacionales entre 2014 y 2024, esta iniciativa entrega herramientas para enfrentar la violencia y resguardar la convivencia escolar.

Pero, sobre todo, representa un respaldo a los niños y jóvenes que ven en la educación una oportunidad de desarrollo y movilidad social. Chile necesita seguir impulsando reformas que permitan recuperar la calidad educativa y ampliar las oportunidades para las familias.

El siguiente paso es avanzar en la aprobación del proyecto de ley que facilita la creación de nuevos establecimientos y eliminando barreras que hoy dificultan el acceso a proyectos educativos de calidad.

La educación es la principal herramienta para construir un mejor futuro, y no podemos seguir postergando los cambios que nuestros estudiantes necesitan.

María Paz Larraín

Estíbaliz Ramírez

Escuelas Abiertas