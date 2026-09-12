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    Cartas al Director

    Focalizar la comunicación

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El gobierno llegó a La Moneda con un diagnóstico definido: Chile enfrentaba emergencias simultáneas en seguridad, economía y migración. Esa claridad le permitió ordenar su discurso y transmitir voluntad de cambio. En política, identificar correctamente los problemas es condición indispensable para resolverlos. Pero un buen diagnóstico no basta si el mensaje que llega a la ciudadanía es confuso o contradictorio. Allí enfrenta hoy su desafío más urgente, no en la definición de sus objetivos, sino en la forma en que los comunica.

    Las discrepancias en los gobiernos son naturales. El problema aparece cuando se ventilan en público, cuando ministros contradicen a otros ministros, cuando una autoridad anuncia y otra rectifica. Cada episodio de este tipo debilita la conducción, erosiona la confianza ciudadana y transmite la sensación de un gobierno que discute consigo mismo mientras los problemas siguen sin resolverse.

    La comunicación no es un asunto accesorio de la gestión, sino parte constitutiva de ella. Un programa se cumple cuando la ciudadanía comprende hacia dónde se avanza y confía en que hay una mano firme conduciendo el proceso. Esa conducción no puede recaer en voces dispersas: requiere el liderazgo del Presidente, que debe fijar el relato, ordenar las prioridades y asegurar que el gobierno hable con una sola voz.

    Focalizar la comunicación no significa silenciar el debate interno, sino resolverlo donde corresponde y presentar hacia afuera una línea coherente. La ciudadanía puede comprender una discusión; lo que no tolera es que se prolongue mientras sus problemas permanecen intactos. De ese orden depende, en gran parte, la capacidad del gobierno de cumplir lo prometido.

    Aldo Casinelli Capurro

    Director Escuela de Gobierno

    Universidad Autónoma de Chile

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