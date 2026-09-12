Feriados y productividad
SEÑOR DIRECTOR:
A propósito del proyecto que buscaba declarar el 17 de septiembre como feriado adicional, cabe preguntarse si, en una economía estancada, la discusión debiera centrarse en cuántos días trabajamos o, más bien, en cuánto somos capaces de producir durante ellos.
El desafío no parece estar en trabajar más, sino en producir más y mejor. Quizás esta sea una buena oportunidad para volver a poner la productividad en el centro de la discusión.
Julio Bertrand Velasco
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