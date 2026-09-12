Relaciones con Argentina

SEÑOR DIRECTOR:

Pasados ya algunos días de la sucesión de eventos generados por Argentina en relación a la soberanía austral chilena, quizás podemos llegar a algunas conclusiones preliminares.

El Decreto 457/21 y su anexo, donde figura la “continuidad de la soberanía conjunta” sobre el Estrecho de Magallanes sigue en la página web del Ministerio de Defensa de la República Argentina. De la misma forma, el almirante Montero y el brigadier Valverde siguen en sus cargos, y más allá de una serie de confusas disculpas y desmentidos, el hecho concreto es que la República Argentina mantiene un proceso de debate sobre la interpretación de los Tratados de 1881 y 1902.

Palabras más o palabras menos, nada ha cambiado desde la perspectiva transandina y más allá de comenzar con discursos nacionalistas que se los lleva el viento, es necesario comprender que, por un lado, la disuasión sigue teniendo un rol en este revuelto mundo donde vivimos. De esa forma, la inversión en Defensa ya no puede ser considerada una suerte de preocupación menor. De la misma forma, después de que el evento de coyuntura pasa, en Chile tendemos a olvidar que la mirada de nuestro vecino es sistémica y de proceso. En ese eje, es fundamental incrementar de forma considerable la presencia austral y antártica de nuestra nación y Estado. Hay bastante que se está haciendo, pero tiene que ser incrementado y sistematizado para permitir una presencia efectiva y continua en la zona austral.

Todo parece indicar que estamos entrando en una nueva fase de crisis vecinales. Está en nosotros el reducir el alcance de esta transmitiendo un mensaje claro y continuo de soberanía y presencia,

Fernando Wilson L.

Profesor Facultad de Artes Liberales UAI