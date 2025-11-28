Frei-DC: ¿quién traicionó a quién?

SEÑOR DIRECTOR:

La Organización Demócrata Cristiana Americana suspendió a la DC chilena por “respaldar la candidatura del PC”.

En esa línea, Eduardo Frei Ruiz-Tagle apoyó la candidatura contraria al proyecto comunista. Acto seguido, es catalogado como traidor de principios por parte de la DC chilena.

Quizás Frei no traicionó a la DC, tal vez la DC se traicionó a sí misma.

Cristóbal Quiroz N.