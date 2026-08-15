“Fusílenlo”

SEÑOR DIRECTOR:

Así amenazaron a un estudiante del Liceo Augusto D’Halmar por votar en contra del paro -impulsado por su Centro de Estudiantes-. Difundieron su foto y datos. ¿Qué fue lo tan grave que hizo? Pensar distinto al 89% que votó a favor de la paralización.

No es un hecho aislado, se repite cada vez más en los establecimientos educacionales, cuando alguien discrepa de la mayoría es tratado como enemigo. El resultado: las voces se autosilencian por miedo a la funa y al qué dirán.

¿Hasta cuándo normalizamos amenazar de muerte a un adolescente por pensar distinto?

Martín Álvarez Collao

Fundación para el Progreso