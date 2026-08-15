“Fusílenlo”
SEÑOR DIRECTOR:
Así amenazaron a un estudiante del Liceo Augusto D’Halmar por votar en contra del paro -impulsado por su Centro de Estudiantes-. Difundieron su foto y datos. ¿Qué fue lo tan grave que hizo? Pensar distinto al 89% que votó a favor de la paralización.
No es un hecho aislado, se repite cada vez más en los establecimientos educacionales, cuando alguien discrepa de la mayoría es tratado como enemigo. El resultado: las voces se autosilencian por miedo a la funa y al qué dirán.
¿Hasta cuándo normalizamos amenazar de muerte a un adolescente por pensar distinto?
Martín Álvarez Collao
Fundación para el Progreso
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