SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de las recientes notas sobre la futura autoridad deportiva del país, se vuelve imprescindible reflexionar sobre el perfil que Chile necesita para conducir esta política pública en los próximos años. El deporte requiere dedicación, liderazgo y continuidad.

No basta con la buena voluntad ni con la visibilidad de los logros. El desafío es consolidar lo avanzado tras Santiago 2023, proyectar los ciclos olímpicos y responder a una comunidad deportiva que exige ser escuchada, respaldada y entendida como una inversión país, no como un gasto prescindible.

En ese camino, resulta clave fortalecer la competencia continua, incentivar la formación y sostenibilidad de los clubes deportivos y promover decididamente el deporte en edades escolares. Sin una base amplia en el período formativo —con infraestructura, entrenadores y competencias regulares— el alto rendimiento se vuelve frágil y dependiente de esfuerzos individuales más que de un sistema sólido.

La experiencia demuestra que el deporte avanza cuando existe una identidad compartida, basada en valores, formación integral y respeto por los procesos. Más que discutir nombres o fusiones administrativas, el foco debiera estar en asegurar liderazgo, visión de largo plazo y una conducción que entienda el deporte como una política pública que genera cohesión social, oportunidades y orgullo país.

Francisco Urrejola

Presidente Club Deportivo UC