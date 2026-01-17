Gabinete personalizado y tensiones para gobernar

SEÑOR DIRECTOR:

La conformación del equipo de gobierno del Presidente electo José Antonio Kast ha puesto en circulación una idea que merece mayor reflexión: la de un “gabinete personalizado”.

Conviene aclarar que todo gabinete presidencial tiene, por definición, un componente de personalización: el Presidente siempre elige a personas de su confianza. La diferencia relevante hoy no es de naturaleza, sino de grado y centralidad.

En este caso, la confianza personal aparece como el criterio dominante, por sobre las lógicas partidarias e institucionales que históricamente han operado como mecanismos de equilibrio en la conformación de gobiernos de coalición. Este diseño tiene una virtud clara: ordena el poder, reduce incertidumbre en el círculo presidencial y refuerza la capacidad de control del Ejecutivo en su fase inicial.

Sin embargo, ese mismo atributo tiene costos políticos evidentes. En un sistema político altamente fragmentado, con partidos debilitados, pero aún indispensables para la gobernabilidad parlamentaria, un gabinete excesivamente personalizado tiende a tensionar a las colectividades que sostienen al gobierno. Cuando los partidos perciben que su rol es secundario o meramente instrumental, la coordinación política se debilita y la lealtad se vuelve más transaccional que estratégica.

La experiencia comparada muestra que la gobernabilidad no se juega solo en la eficacia del núcleo presidencial, sino en la capacidad de articular confianza personal con anclaje institucional. Un gabinete personalizado puede ser funcional para iniciar un gobierno, pero si no evoluciona hacia una lógica más integradora, corre el riesgo de transformar el orden interno en conflicto externo.

En política, ordenar el poder es necesario; sostenerlo en el tiempo, es el verdadero desafío.

Marco Moreno

Director Centro Democracia y Opinión Pública

Universidad Central