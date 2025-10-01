SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la razonable inquietud planteada por las candidaturas de Matthei y Kast en los últimos días, en relación al gasto en campañas electorales, y dado el exponencial aumento de votantes producto del voto obligatorio, el gasto de dinero en que deberá incurrir el Estado en esta elección, por concepto de reembolso por voto a cada uno de los candidatos, efectivamente será enorme -Eduardo Engel calcula dicho gasto en US$ 24 millones sólo en primera vuelta-, por lo que sería oportuno evaluar y limitar dicho reembolso sólo a las tres primeras mayorías.

Además, de esa manera, terminaríamos con el “auspicio” por parte de todos los chilenos a las aventuras políticas personales, carentes de proyecto político serio -algunas de ellas persistentes en el tiempo y también conocidas como “pymes políticas”-, para de esa forma priorizar y destinar esos recursos donde más se necesiten. Por de pronto, de público conocimiento es el brutal déficit habitacional que exhibe nuestro país, que a su vez gatilla y deriva en otros dramas sociales, como tomas ilegales y otros.

Ignacio Garay Pérez

Francisco Orrego Bauzá