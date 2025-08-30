Gendarmería al Ministerio de Seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

Gendarmería debería depender del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por tres razones principales.

Primero, la función de control de Gendarmería está directamente relacionada con la seguridad pública. Su rol es crucial para impedir la continuidad de los delitos que son coordinados desde las cárceles que están vinculados con el crimen organizado, además de evitar la fuga de reos.

Segundo, la función de control de Gendarmería no se asemeja a la de un servicio público regular, sino a la de uno con características policiales, dado que cuenta con atribuciones para el uso de la fuerza, el porte de armamento y la ejecución de acciones coercitivas en el ámbito penitenciario. Sin embargo, a diferencia de Carabineros y PDI, que operan bajo un modelo disciplinado y sin sindicatos, las asociaciones gremiales de Gendarmería pueden generar interrupciones operativas que comprometen la seguridad pública. Por ello, trasladar a Gendarmería al MSP debería ir acompañado de una revisión sobre la pertinencia de estas asociaciones para garantizar un servicio continuo.

Tercero, este cambio optimizaría la coordinación de Gendarmería con Carabineros, PDI y sus unidades de inteligencia.

Avanzar hacia una Gendarmería bajo el MSP, manteniendo la dimensión de reinserción en Justicia, fortalecería nuestro sistema y representaría un avance decidido en el combate al crimen organizado.

Alfonso España

Investigador de Horizontal