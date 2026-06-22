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    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral

    El Barómetro Económico del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (Unab) apuntó a que ese mes Chile se enfrentó a "la caída de indicadores como la confianza de los consumidores, la inversión extranjera y las exportaciones reflejan un escenario más frágil y expuesto a la incertidumbre internacional”.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
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    Durante el mes de mayo el Barómetro Económico del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (Unab) mostró un retroceso de la economía, en comparación con el mes0 anterior, explicado por el deterioro de las expectativas económicas, mayores presiones inflacionarias y señales de debilitamiento en el mercado laboral

    Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas, comenta que los resultados de mayo “muestran una pérdida importante de dinamismo en la economía chilena, con un deterioro transversal en expectativas, mercado laboral y variables vinculadas al crecimiento. Si bien el Barómetro se mantiene en terreno positivo, el aumento de las variables en empeoramiento y la caída de indicadores como la confianza de los consumidores, la inversión extranjera y las exportaciones reflejan un escenario más frágil y expuesto a la incertidumbre internacional”.

    El Índice Económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a distintos estados: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “mal pero mejorando”, y “mal y empeorando”. También están las categorías “bien y sin cambios” y “mal y sin cambios”. En el mes de mayo la economía chilena pasó de estar en el cuadrante “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”, ya que el Índice Económico IPP Unab disminuyó de 36,9 puntos a 24,4.

    Es que el cuadrante “bien y mejorando” pasó de concentrar 8 variables a sólo 2: el saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo, y la tasa de crédito hipotecario. Por su parte, “bien, pero empeorando” aumentó de 4 a 8 variables: inflación, remuneraciones reales, incertidumbre económica, deudores morosos, confianza empresarial, exportaciones, Ipsa y tasa promedio crédito consumo.

    “Bien y sin cambios” se mantiene estable en 6 variables, correspondientes a la deuda neta del gobierno, el precio del cobre, la participación laboral, el spread soberano del país, la participación laboral femenina y la tasa de informalidad.

    Por el lado negativo del plano, “mal, pero mejorando” agrupa sólo dos variables, dos menos que el mes anterior, que corresponden al Imacec y al dólar. “Mal y empeorando” pasó de 1 a 6 variables, agrupando el desempleo, confianza de los consumidores, creación de empleos, inversión extranjera directa, tasa de ocupación y el Índice de Avisos Laborales en Internet.

    En tanto, “mal y sin cambios”, pasó de tener una variable a ninguna.

    Cambios de cuadrante

    El subíndice de expectativas registró una disminución relevante en mayo, pasando de 54,8 a 34,9 puntos. Esta caída de 19,9 puntos profundiza el deterioro observado el mes anterior, manteniéndose en el cuadrante de “bien, pero empeorando”.

    Dentro de este, dos indicadores sufrieron cambios de cuadrante negativos: la confianza de los consumidores pasó de “bien pero empeorando” a “mal y empeorando”; el Ipsa pasó de “bien y mejorando” a “bien pero empeorando”.

    El subíndice de situación macroeconómica registró una caída en mayo, pasando de 10,9 a 9,4 puntos. Con ello, el indicador transitó desde el cuadrante “bien y mejorando” hacia “bien, pero empeorando”, reflejando una pérdida de dinamismo respecto del desempeño observado el mes anterior.

    En este también se evidenciaron dos variables con cambios negativos en el plano: las exportaciones pasaron de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”; y la inversión extranjera indirecta que pasó de “mal, pero mejorando” hacia “mal y empeorando”.

    En lo que respecta al subíndice de situación de los consumidores, este registró una caída intermensual, pasando de 24,9 a 17,1 puntos. Si bien el subíndice continúa en terreno positivo, también ha perdido el dinamismo que sostuvo en abril. “Este resultado sugiere un deterioro más extendido entre los indicadores que lo componen, en un contexto donde persisten mayores niveles de incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional”, dice el informe.

    Este subíndice fue el que registró el mayor número de movimientos. De los 9 cambios de cuadrante solo uno fue positivo, correspondiente al saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo, que pasó de “mal, pero empeorando” a “bien y mejorando”.

    Algunas variables aunque sufrieron cambios negativos, se mantuvieron en terreno positivo: las remuneraciones reales y la tasa promedio de crédito de consumo pasaron de “bien y mejorando a ”bien, pero empeorando"; y los deudores morosos se movilizaron de “bien y sin cambios” a ”bien pero empeorando".

    Las 5 variables restantes terminaron todas el mes en “mal y empeorando”: el desempleo, que se encontraba en “mal y sin cambios”; la inflación y la creación de empleos que se encontraban en “bien y mejorando”; la tasa de ocupación que antes estaba en “bien, pero empeorando”, y el Índice de Avisos Laborales que partió mayo en “mal pero mejorando”.

    “En este contexto, los resultados de mayo plantean desafíos para la economía local durante los próximos meses, considerando un escenario internacional que continúa mostrando elevados niveles de incertidumbre y volatilidad, mientras que en el plano nacional avanza la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional que busca dinamizar la actividad e inversión”, concluye el informe de la Unab.

    Más sobre:Barómetro UnabEconomíaMacroeconomíaExpectativasConsumidores

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