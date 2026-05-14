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    Cartas al Director

    Hitos y recortes

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    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Diego Céspedes forma por estos días parte del jurado de la Selección Oficial del Festival de Cannes, apenas un año después del triunfo de su ópera prima, “La misteriosa mirada del flamenco”, en la categoría Una Cierta Mirada del mismo festival. Al mismo tiempo, Dominga Sotomayor es seleccionada con su filme “La Perra” en la Quincena de los Realizadores, también en Cannes; y Francisca Alegría, realizadora y showrunner de la “La Casa de los Espíritus” junto a Fernanda Urrejola y Andrés Wood, ve cómo esta adaptación de la novela de Isabel Allende (realizada íntegramente en Chile) se convierte en una de las diez series más vistas del mundo.

    Diego, Dominga y Francisca tienen algo en común: los tres son cineastas formados en escuelas de cine que nacieron en las últimas tres décadas para desarrollar creación, identidad e industria cinematográfica en Chile.

    Mientras celebramos estos hitos, también recibimos con preocupación los anuncios de recortes al sector cultural, incluyendo al audiovisual. Un sector que ya está logrando un círculo virtuoso entre formación, profesionalización y producción, con aportes concretos al PIB y cifras de exportación que crecen año a año, además de una proyección internacional que hoy se expresa con fuerza en los mayores festivales y plataformas del mundo.

    Los hechos demuestran que tenemos un sector que todavía no ha alcanzado su mayor potencial.

    Decisiones apresuradas y poco conscientes pueden provocar un daño difícil de revertir en un área que requiere exactamente lo contrario: desarrollo, inversión y visión de largo plazo.

    Pachi Bustos, Directora Esc. de Cine y Televisión U. de Chile,

    Álvaro Ceppi, Director Escuela de Cine y Animación UDP Presidenta, vicepresidente y directiva Red Universitaria de Cine y Audiovisual

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