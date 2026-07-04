Hospitales públicos y gestión eficiente

SEÑOR DIRECTOR:

El anuncio de intervención en hospitales públicos con bajo desempeño debe asumirse como una oportunidad para fortalecer la gestión en salud.

En nuestro modelo de atención institucional persisten limitaciones en autonomía directiva, procesos administrativos poco modernizados y dificultades en la reducción de listas de espera, por cuanto la medida puede ser positiva si se acompaña de digitalización, transparencia y, sobre todo, de profesionales técnicamente capacitados en salud pública.

De concretarse, este proceso podría traducirse en una red hospitalaria más eficiente y equitativa, con mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población, fortaleciendo la confianza de todos los usuarios.

Modernizar la gestión es esencial para garantizar acceso sostenible, eficiente y digno.

Hugo Berríos Arvey

Académico e investigador en Salud Pública