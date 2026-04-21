Informes técnicos

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto de la nota “Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar”, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo debemos informar que IDIEM entregó dos informes. No obstante, la nota solo hace referencia al estructural, omitiendo el de incendios que plantea graves falencias que -dada la tragedia que motiva el caso- son relevantes de consignar.

En cualquier caso no es normal ni aceptable que el Estado entregue casas nuevas falladas que deben ser arregladas como se sugiere en la nota.

Natalia Aguilar

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo