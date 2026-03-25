Invertir donde importa

SEÑOR DIRECTOR:

La nueva ministra de Educación devuelve una cuota de esperanza al señalar que, en un contexto de estrechez fiscal, cada peso adicional se destinará a educación inicial. Tal vez este sea el momento de hacer las cosas como corresponde, es decir, invertir donde realmente se construyen las bases del desarrollo.

Durante años, Chile ha sostenido una lógica difícil de defender concentrando recursos en educación superior mientras la inicial permanece subfinanciada por no decir, desfinanciada.

Existe consenso que la primera infancia es la etapa con mayor impacto en el desarrollo cognitivo, emocional y social y donde el retorno social de la inversión es más alto, sin embargo, tenemos más de 390 mil niños fuera del sistema.

Persistir en el esquema actual no solo ha sido ineficiente, sino también regresivo. Se ha optado por intervenir tarde, cuando las brechas ya están instaladas, destinando más recursos a corregir desigualdades que pudieron haberse evitado.

Por eso, el anuncio no es menor. Supone, al menos en su intención, la decisión de priorizar la base del sistema por sobre su tramo final. Vemos que hay una decisión de girar el rumbo, de corregir una distorsión que el país ha arrastrado por décadas y ojalá, redestinar asignaciones hacia donde corresponde. Invertir en educación inicial no es solo una buena política pública. Es, probablemente, la decisión más efectiva que podemos tomar si hablamos en serio de equidad.

Beatriz von Appen L.

Fundación Educacional Choshuenco