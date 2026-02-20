La “escandalosa” deuda pública
SEÑOR DIRECTOR:
Deuda pública de Chile: 45% del PIB.
Deuda pública federal de USA: 150%, sin contar la de los estados federales.
Deuda pública promedio OCDE: 120%.
Gasto público de Chile: 27% del PIB.
Gasto público zona Euro: 50%.
Ingreso del 1% más rico de Chile considerando ganancia de capital: 30% del PIB.
Ingreso del 1% más rico OCDE considerando ganancia de capital: 12% del PIB.
Se habla incluso de “escándalo” y de acusaciones constitucionales.
Si se me permite un chilenismo... paren de gozar.
Mario Waissbluth
