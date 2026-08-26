La otra emergencia escolar

SEÑOR DIRECTOR:

Según datos del Centro de Estudios del Mineduc publicados en este diario, la asistencia escolar de julio cayó al 84,3% —3,4 puntos menos que el año pasado—, marcando su cifra más baja en tres años a causa de los temporales. El dato duele, pero no sorprende: cada invierno repetimos la misma historia y nos acostumbramos a tratar el ausentismo como un costo inevitable del clima, cuando en realidad es el síntoma de una emergencia educativa permanente.

Frente a esto, la pasividad no puede ser respuesta. Inspirados en el modelo de Sobral (Brasil) y junto al Banco de Chile, impulsamos el programa “Se Puede” en La Araucanía. En tres escuelas de Perquenco y beneficiando a más de 600 estudiantes, logramos reducir en más del 10% el ausentismo crónico, fortaleciendo la alfabetización y acortando el rezago lector.

¿Por qué conformarnos con el diagnóstico cuando la gestión adecuada y la colaboración público-privada ya muestran resultados en terreno? La lluvia no destruye el futuro de un niño, la falta de urgencia para actuar, sí. La educación también es una emergencia de la cual debemos hacernos cargo.

Nicolás Birrell

Presidente de Desafío Levantemos Chile