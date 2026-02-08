La paradoja de los permisos

SUSCRÍBETE POR $1100
    SEÑOR DIRECTOR:

    La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales busca enfrentar la “permisología” mediante un sistema más ágil y coordinado de autorizaciones. Sin embargo, su principal debilidad podría estar en lo que ocurre después de la aprobación inicial.

    La ley funciona como una autopista de alta velocidad con un único acceso automatizado. Así, los camiones que cuentan con los papeles al día ingresan rápidamente a la ruta. El problema surge cuando, en medio del trayecto, se enfrentan a fiscalizaciones cuyos criterios técnicos no siempre coinciden con aquellos que respaldaron su entrada. Con ello, el tránsito se vuelve incierto y el riesgo de detención reaparece más adelante en el camino.

    Al no armonizar los estándares técnicos de aprobación con los aplicados en la fiscalización sectorial, la incertidumbre no se elimina, sino que se traslada desde la etapa de permisos a la fase operativa. Los proyectos avanzan más rápido, pero sin la certeza de que las reglas se mantendrán durante el recorrido.

    ¿De qué sirve una autopista expedita si los controles posteriores responden a lógicas distintas a las del acceso? Para que la inversión sea realmente sostenible, la modernización regulatoria debe asegurar que el criterio que abre la puerta sea el mismo que guíe la inspección posterior, fortaleciendo la confianza y reduciendo arbitrariedades.

    Gustavo Palacios Sotomayor

    Consultor, Soluciones Ecológicas del Norte S.A.

