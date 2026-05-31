Las dos almas
SEÑOR DIRECTOR:
Hace no mucho tiempo se hablaba de las dos almas del Partido Comunista: una práctica, moderada y consciente del peso de gobernar; y otra más dogmática, estridente y testimonial.
A pocos meses de gobierno, y especialmente luego del políticamente poco calculado intento de acusar constitucionalmente al ministro Grau y los impactos que esta tendría en el trámite de la mega-reforma, el Partido Republicano parece comenzar a exhibir exactamente la misma fractura. Por un lado, el Presidente Kast y sus ministros Arrau y Wulf, entendieron que gobernar exige responsabilidad política, cálculo y templanza. Por el otro, su bancada de diputados, están empeñados en convertir cada diferencia en un espectáculo y cada micrófono en una trinchera.
En las formas los extremos del arco político siempre se encuentran.
Franco Nieri
Abogado
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