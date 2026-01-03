Las nuevas interrogantes de Venezuela

SEÑOR DIRECTOR:

La primera gran interrogante, luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, es la manera en que se produjo. Fue una operación limpia, rápida y efectiva. Parece imposible que se diera sin apoyo interno del círculo de hierro de Maduro. La respuesta militar fue prácticamente nula, demostrando una fragilidad total de los servicios de seguridad.

La segunda interrogante es el destino de Maduro. Su detención se da bajo acusaciones de narcotráfico. No se lo tratará como un exmandatario, sino como un narcoterrorista. Hace tiempo que EE.UU. lo privó, comunicacionalmente, de su investidura presidencial. Su paso en el sistema judicial de EE.UU. podría seguir la línea de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien recorrió un camino similar y hoy está detenido en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, donde pasa 23 horas al día en aislamiento.

La tercera interrogante es el futuro de Venezuela. Lo lógico sería que la vicepresidenta Delcy Rodríguez tome el poder. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López son las otras figuras fuertes del régimen. ¿Pero existe el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, del pueblo, de las instituciones mismas del Estado, a dirigentes cercanos a Maduro?

Sería esperable un llamamiento a elecciones, impuestas de forma remota por la demostración de fuerza de EE.UU. Pero si el derrocamiento de Maduro se produjo de forma interna, entonces tal vez ya fue negociada una nueva forma de gobierno que acomode al país del norte.

Las respuestas vendrán en las próximas horas, cuando comience, de una forma u otra, la transición política en Venezuela.

Marcelo Pérez

Analista internacional UNAB