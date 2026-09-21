Leer a tiempo
SEÑOR DIRECTOR:
Los resultados de la prueba PISA vuelven a alertarnos sobre una realidad que no podemos seguir postergando: Chile retrocedió en lectura y matemáticas, evidenciando que aún tenemos importantes brechas en aprendizajes fundamentales.
En este escenario, la implementación de Impulso Lector, evaluación censal de las habilidades lectoras de 2° básico, es una oportunidad para detectar tempranamente a los estudiantes que necesitan apoyo. Sin embargo, medir no es suficiente: el verdadero desafío es transformar esa información en acciones concretas dentro de las salas de clases.
La experiencia nos demuestra que el fortalecimiento de los docentes es clave. En CEAS hemos desarrollado un programa de apoyo lector que entrega a nuestros profesores herramientas y estrategias para mejorar la enseñanza de la lectura desde los primeros años.
PISA nos muestra dónde estamos e Impulso Lector puede ayudarnos a identificar dónde están las brechas. Ahora debemos asegurar que ese diagnóstico se traduzca en apoyo oportuno a las escuelas y docentes. Leer a tiempo no solo es aprender a leer: es abrir la puerta a todos los demás aprendizajes.
Magdalena Aninat
Directora ejecutiva, Red de Colegios CEAS
María Victoria Aravena
Directora académica Red de Colegios CEAS
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