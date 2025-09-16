Listas de espera: más presupuesto, mismos resultados

SEÑOR DIRECTOR:

La publicación del Ministerio de Salud con los últimos datos sobre listas de espera despierta la inquietud: el sistema está atrapado en un círculo vicioso que no se logra romper. Si bien hay indicadores que presentan una leve mejoría, aún sigue habiendo más 2,2 millones personas esperando una consulta de especialidad y más de 360 mil cirugías por resolver.

En los últimos 20 años, se ha multiplicado 10 veces el presupuesto en salud y los resultados siguen estancados. ¿Qué más se necesita hacer entonces? No cabe duda, hay que avanzar decididamente en mejorar la administración de los recursos con los que ya se cuenta.

En el corto plazo, disponibilizar rápidamente los datos inherentes a la gestión de la atención, para que los directores de hospitales y Servicios de Salud tomen decisiones ágiles y fundadas. Para duplicar el uso de los pabellones (se ha registrado capacidad ociosa de hasta 50%) se requiere saber qué quirófano no está siendo utilizado en tiempo real, para tomar las medidas de inmediato. Sin duda que ha habido esfuerzos significativos por parte de Fonasa, como el aumento de recursos para resolver esperas a través de la colaboración público-privada.

Recientemente la Alianza Académica para una Salud Oportuna (UC, UCh, UNAB y USS) ha entregado una serie de propuestas en 10 ejes temáticos, con amplio respaldo técnico transversal. Allí se describen decenas de medidas de corto, mediano y largo plazo, que constituyen un gran aporte para hacerse cargo de las dificultades de gestión y estructurales del sistema.

Es de esperar que iniciativas como esta sean consideradas por las actuales y futuras autoridades, ejecutivas y legislativas, para avanzar en la resolución de un problema, que es posible, pero que requiere el compromiso de cada uno de los actores relevantes.

Jorge Acosta

Director ejecutivo Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS)

Universidad San Sebastián