Más allá del narcotráfico: prevención y rehabilitación

SEÑOR DIRECTOR:

El combate al narcotráfico y al crimen organizado es sin duda una prioridad del Estado y su trabajo es loable. Sin embargo, centrar el esfuerzo únicamente en la acción policial y judicial resulta insuficiente.

La experiencia muestra que la prevención en edades tempranas a través de la educación en escuelas y comunidades es prioritaria. Del mismo modo, urge la necesidad de fortalecer la red de centros de rehabilitación, asegurando un acceso oportuno en atención de salud mental.

Reducir el consumo no solo tiene un impacto en el narcotráfico, sino también evita que más personas caigan en situación de vulnerabilidad social y por ende carga para el Estado, por tal motivo el enfoque debe ser integral, combinando prevención, rehabilitación y seguridad pública de manera integral.

Eduardo Villalón Rojas