“Más de 156 mil niños”

SEÑOR DIRECTOR:

A un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ¿dónde están las propuestas concretas para los niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Servicio de Protección a la Niñez? ¿Qué se propone para apoyar los proyectos de vida de esos 156 mil niños?

Una columna de Josefina Araos, titulada como esta carta, puso el acento en la invisibilidad de este tema y en las tensiones que enfrenta la institucionalidad que reemplazó al Sename. En la semana en que se llamó a las “palabras y hechos” desde nuestra principal vitrina empresarial, y en tiempos de programas y promesas de campaña de quienes aspiran a dirigir el país, no nos olvidemos de quienes requieren de mayores esfuerzos de toda la sociedad para ayudarlos a cumplir sus sueños, alcanzar sus metas y participar del progreso de Chile.

Darío Ovalle

Director ejecutivo de Sembrar Futuro