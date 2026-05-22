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    Cartas al Director

    Memoria y datos: lecciones de desastres

    Por 
    Cartas al director
    Incendio forestal en San José de Maipo

    SEÑOR DIRECTOR:

    Hay que reflexionar sobre cómo aprendemos de los desastres para reducir futuros impactos. Valorizar y conservar la memoria de ellos es esencial para la gestión del riesgo: permite comprender sus causas, incorporar aprendizajes y fortalecer las acciones preventivas. Y en todos esos ámbitos, los datos son una pieza fundamental.

    Con datos podemos analizar mejor las amenazas, desarrollar modelos para comprender su comportamiento y estimar su impacto. Eso es lo que como Itrend estamos haciendo en un proyecto junto al Ministerio de Economía y su programa DPS, donde integramos un modelo probabilístico de riesgo de incendios forestales con una matriz productiva para calcular su impacto y su efecto en cascada hacia la economía del país. Entre sus principales conclusiones, reveló que por cada peso perdido directamente en el sector manufacturero forestal, la economía chilena pierde 1,5 pesos debido al encadenamiento productivo.

    Con iniciativas como esta buscamos extraer lecciones e información específica de los desastres vividos, que permitan convertir la memoria en evidencia para una toma de decisiones informada y avanzar hacia un país más resiliente. Así podremos fortalecer las capacidades de gestión del riesgo, optimizar recursos, desarrollar mejores políticas públicas y evitar disrupciones que afecten la producción y el bienestar de las comunidades.

    Catalina Fortuño

    Directora ejecutiva Instituto para la Resiliencia ante Desastres

    Más sobre:IncendiosImpactosPrevenciónAprendizajesDesastres

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