¿Moya paga el TAG?
SEÑOR DIRECTOR:
La reciente votación que aprobó en general el proyecto para eliminar las multas por circular sin TAG por las autopistas y carreteras concesionadas, no solo resulta incomprensible: es derechamente populista. Mientras miles de automovilistas cumplimos con nuestras obligaciones, pagamos un dispositivo, tarifas y deudas acumuladas, el Congreso parece dispuesto a premiar al que no cumple.
Todos tenemos deudas y responsabilidades, pero eliminar las sanciones por usar circular sin TAG es simplemente injusto. Con decisiones como esta, las autoridades prácticamente invitan a que uno quite el dispositivo del auto y circule “como Pedro por su casa”, sin pagar un peso por un servicio que usamos y financiamos entre todos.
Iván Canales C.
Periodista
