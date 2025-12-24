Navidad y pobreza habitacional

SEÑOR DIRECTOR:

En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús en un pesebre. Sin embargo, en Chile, esa imagen dista mucho de ser solo un símbolo: hoy más de 120 mil familias viven en campamentos, enfrentando la pobreza habitacional y una permanente incertidumbre sobre su presente y futuro. Para ellas, estas fechas no traen descanso ni certezas, sino la inquietud diaria por cómo vivir con dignidad en medio de la precariedad.

Desde TECHO acompañamos a comunidades que luchan por una vida digna y a jóvenes voluntarios que, con compromiso y esperanza, se ponen manos a la obra para transformar esta realidad país. Durante el 2025 este trabajo colectivo permitió impulsar cientos de proyectos comunitarios, construir viviendas de emergencia, entregar soluciones definitivas y fortalecer liderazgos locales en distintos territorios del país.

La pobreza habitacional en la que aún viven miles de familias no representa solo una carencia material, sino que es una realidad que interpela éticamente a toda la sociedad. No basta con la buena voluntad ni con la acción solidaria: se requiere una respuesta estructural, donde el Estado, las empresas y la sociedad civil apostemos corresponsablemente que se haga efectivo el derecho a una vivienda adecuada.

Que esta Navidad nos remezca y permita no acostumbrarnos a la exclusión, y nos mueva a poner en el centro la dignidad de quienes no tienen un lugar digno y seguro donde vivir.

Benjamín Donoso SJ

Capellán de TECHO-Chile