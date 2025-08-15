Necesidad de lista única

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy, más que nunca, urge la construcción de una lista parlamentaria única que respalde la candidatura de Jeannette Jara. Es un momento histórico en que la unidad no puede quedarse en un discurso: necesitamos traducirla en acción legislativa concreta para consolidar reformas sociales, políticas y territoriales que Chile exige.

Una coalición fragmentada debilita nuestra capacidad de enfrentamiento con la ultraderecha y pone en riesgo avances conquistados con tanto sacrificio. El Frente Amplio ya ha respaldado con decisión a Jeannette Jara y ha hecho un llamado claro a impulsar una lista única del progresismo, como herramienta clave para proyectar unidad y gobernabilidad

Hoy enfrentamos tensiones reales: desde las aspiraciones de partidos más pequeños que buscan espacio, hasta la demora de algunas colectividades en definir su postura. Pero esa diversidad no puede ser pretexto para la dispersión. Nuestra responsabilidad es actuar con generosidad política y visión estratégica.

Solo una lista única permitirá transformar el respaldo electoral de Jara en una fuerza parlamentaria con mayoría relativa o suficiente influencia, capaz de avanzar con reformas profundas en derechos sociales, políticas indígenas y descentralización. Es el momento de dejar los vetos, de ampliar confianzas y de construir juntos -aunque desde diferentes identidades- una mayoría legislativa que haga honor a la esperanza y exigencia ciudadana.

Hago un llamado a todos los representantes de los partidos políticos a que realicen el mayor de sus esfuerzos posibles para que podamos tener la lista única que entrega la unidad que tanto necesita el país.

Ericka Ñanco

Diputada del Frente Amplio