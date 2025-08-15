SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Necesidad de lista única

Por 
Cartas al director
Necesidad de lista única Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy, más que nunca, urge la construcción de una lista parlamentaria única que respalde la candidatura de Jeannette Jara. Es un momento histórico en que la unidad no puede quedarse en un discurso: necesitamos traducirla en acción legislativa concreta para consolidar reformas sociales, políticas y territoriales que Chile exige.

Una coalición fragmentada debilita nuestra capacidad de enfrentamiento con la ultraderecha y pone en riesgo avances conquistados con tanto sacrificio. El Frente Amplio ya ha respaldado con decisión a Jeannette Jara y ha hecho un llamado claro a impulsar una lista única del progresismo, como herramienta clave para proyectar unidad y gobernabilidad

Hoy enfrentamos tensiones reales: desde las aspiraciones de partidos más pequeños que buscan espacio, hasta la demora de algunas colectividades en definir su postura. Pero esa diversidad no puede ser pretexto para la dispersión. Nuestra responsabilidad es actuar con generosidad política y visión estratégica.

Solo una lista única permitirá transformar el respaldo electoral de Jara en una fuerza parlamentaria con mayoría relativa o suficiente influencia, capaz de avanzar con reformas profundas en derechos sociales, políticas indígenas y descentralización. Es el momento de dejar los vetos, de ampliar confianzas y de construir juntos -aunque desde diferentes identidades- una mayoría legislativa que haga honor a la esperanza y exigencia ciudadana.

Hago un llamado a todos los representantes de los partidos políticos a que realicen el mayor de sus esfuerzos posibles para que podamos tener la lista única que entrega la unidad que tanto necesita el país.

Ericka Ñanco

Diputada del Frente Amplio

Más sobre:lista parlamentariaJeannette JaraFrente Amplio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios

Casi 50 robos avaluados en $138 millones: la pesadilla sin fin de los colegios del SLEP Santa Rosa

Sin rentabilidad no hay crecimiento

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Lluvia y tormentas eléctricas se acercan a la capital con la esperanza de recuperar el déficit de precipitaciones

PDI recaptura en Caldera a sujeto liberado por “error” desde cárcel de La Serena

Lo más leído

1.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

2.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

5.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios
Chile

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios

Casi 50 robos avaluados en $138 millones: la pesadilla sin fin de los colegios del SLEP Santa Rosa

Lluvia y tormentas eléctricas se acercan a la capital con la esperanza de recuperar el déficit de precipitaciones

Sin rentabilidad no hay crecimiento
Negocios

Sin rentabilidad no hay crecimiento

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de ONG contra Dominga

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas
El Deportivo

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Estudio revela que sólo el 1% de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki murió de cáncer asociado a la radiación de las bombas
Mundo

Estudio revela que sólo el 1% de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki murió de cáncer asociado a la radiación de las bombas

La ONU y la UE piden a Israel detener la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi