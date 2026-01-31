Ni solo técnica, ni solo política

SEÑOR DIRECTOR:

La conformación del equipo de subsecretarios y delegados presidenciales marcará una señal clara sobre cómo se busca gobernar el complejo entramado público, tanto a nivel central como regional.

El dilema entre lo técnico y lo político no es sobre qué importa más, sino sobre qué es más necesario. En el caso de las 30 subsecretarías por nombrar se requerirán equipos capaces de “gobernar” la operación del Estado, construyendo apoyos, moldeando mandatos y desplegando las capacidades de las instituciones para responder a las expectativas y desafíos del escenario político.

En el caso de los delegados presidenciales, la capacidad política es especialmente clave. Sobretodo en las 10 regiones donde el oficialismo no contará con gobernadores regionales afines. Allí, la visibilidad, la articulación y el liderazgo territorial serán determinantes para el despliegue institucional y la proyección política del gobierno.

¿Hay recetas mágicas para estos nombramientos? No. Pero parece ser el momento de dar a los partidos un rol más protagónico que en el diseño ministerial. No por cuoteo, sino porque gobernar exige experiencia en articular intereses y construir puentes entre el gobierno central, el Congreso Nacional y las regiones. Si estos nombramientos no logran anclar al gobierno en el sistema político y en el territorio, la instalación será débil. Y en política, lo que no se instala bien, se corrige bajo presión y con altos costos.

Gustavo Campos

Investigador CDOP, U. Central