    Nuevo ciclo en educación

    Por 
    Cartas al director
    Nuevo ciclo en educación

    SEÑOR DIRECTOR:

    El anuncio de la futura ministra de Educación abre un nuevo ciclo con desafíos ampliamente diagnosticados, pero aún no resueltos. Más que nuevas reformas, el reto del próximo gobierno será mejorar la gestión del sistema y asegurar que las políticas educativas lleguen a la sala de clases.

    Hoy, directores y directoras destinan parte excesiva de su tiempo a reportes y exigencias administrativas redundantes, lo que reduce el espacio para acciones con mayor impacto en los aprendizajes como acompañar a sus docentes, observar aulas y retroalimentar prácticas. Esta sobrecarga ha sido evidenciada desde el propio liderazgo escolar, en cómo ciertos procesos de fiscalización y denuncias sin adecuada corresponsabilidad afectan la gestión, la convivencia y el uso de recursos, como advirtió recientemente el Premio LED Cristóbal Edwards en una carta a este medio. Mejorar la efectividad directiva puede traducirse en hasta tres meses adicionales de aprendizaje para los estudiantes (Grissom, 2021).

    Es importante recordar que los directivos no son tramitadores de formularios, sino líderes de comunidades educativas, por lo que desburocratizar, coordinar exigencias y devolverles tiempo es una tarea clave. En esa “última milla” de la política educativa se juega buena parte del futuro del sistema y, desde la sociedad civil, estaremos disponibles para contribuir a ese desafío.

    Florencia Mingo

    Directora ejecutiva

    Impulso Docente

