Ordenamiento territorial y seguridad alimentaria

SEÑOR DIRECTOR:

El crecimiento de las ciudades y la necesidad de contar con nuevas viviendas son realidades que debemos abordar. Pero hacerlo a costa de perder progresivamente los suelos que hoy permiten producir alimentos puede terminar generando un problema mayor, que muchas veces no vemos hasta que es demasiado tarde.

La expansión de las parcelaciones en zonas rurales está transformando aceleradamente territorios que durante décadas han tenido una vocación agrícola. El problema no es la vivienda en sí misma, sino la falta de una planificación que permita compatibilizar el desarrollo habitacional con la actividad productiva y que determine qué áreas deben resguardarse para seguir produciendo alimentos.

Cuando las viviendas avanzan sobre zonas agrícolas, no solo cambia el paisaje. También aumenta la presión sobre actividades productivas que requieren condiciones específicas para funcionar y se dificulta mantener una agricultura cercana a los centros de consumo. Una vez que el suelo productivo se fragmenta y pierde su vocación original, recuperarlo resulta extremadamente difícil.

Chile necesita, por tanto, una mirada de largo plazo sobre su territorio. El ordenamiento territorial no puede limitarse a definir dónde crecerán las ciudades o dónde se construirán nuevas viviendas; también debe identificar y proteger aquellos espacios estratégicos para la producción de alimentos.

La seguridad alimentaria no depende únicamente de cuánto producimos hoy, sino también de nuestra capacidad de seguir produciendo mañana. Crecer y desarrollar nuevas viviendas es necesario, pero hacerlo sin planificación puede significar hipotecar parte de esa capacidad. Ordenar el territorio también es una forma de proteger el futuro alimentario del país.

José Luis Moure

Presidente de Chilehuevos