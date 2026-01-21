Pedagogía: el desafío de atraer nuevos talentos

SEÑOR DIRECTOR:

La disminución del 17,5% en la cantidad de seleccionados en programas de Pedagogía era esperable a la luz del aumento en los requisitos de acceso a las pedagogías implementados este año: una medida necesaria en tanto busca elevar los estándares de calidad de la formación docente.

Si bien esta caída nos recuerda que no debemos bajar los brazos ante el desafío de atraer talento a la docencia en cada rincón del país, tampoco debemos pasar por alto ciertas señales positivas. En primer lugar, se evidencia una mejora en el perfil de desempeño de quienes aspiran a convertirse en profesores. Esto pues, aumentan significativamente los seleccionados con puntaje PAES en los tramos más altos de la distribución, es decir, estudiantes que obtuvieron 700 puntos o más. Segundo, aumentó la proporción de seleccionados que postuló a una pedagogía dentro de sus tres primeras preferencias, de 88,9% en la admisión pasada a 93,2% este año, lo que constituye una señal positiva de interés y convicción por la docencia, elemento clave cuando hablamos de una profesión desafiante y crucial para nuestro país.

Las cifras que deja este nuevo proceso de admisión nos invitan a mirarlas con perspectiva de largo plazo. El desafío de atraer nuevos talentos a la carrera docente sigue siendo urgente y el aumento progresivo hacia estándares de ingreso más exigentes –complementado con el fortalecimiento de otras vías alternativas e inclusivas– nos permitirán avanzar hacia este propósito central: asegurar que cada niño y niña cuente con docentes de calidad. Una prioridad del presente y una inversión para el futuro de Chile.

Verónica Cabezas

Directora ejecutiva de Elige Educar