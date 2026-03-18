SEÑOR DIRECTOR:

Una columna de opinión de Jaime Abedrapo, de la Universidad San Sebastián, y una carta de Richard J. Kouyoumdjian, de AthenaLab, aluden a Israel en el marco de un análisis sobre el foco de la política exterior de Chile, la primera en referencia a los principios y la segunda a los intereses.

Al respecto, cabe señalar que Israel y Chile comparten principios que no son la norma en Medio Oriente, como democracia, respeto a los derechos humanos, diversidad social y religiosa, libertad de opinión y prensa, equidad de género, y reconocimiento a las diversidades sexuales.

De lado de los intereses, ambos países procuran el bienestar de sus pueblos frente a desafíos globales, tales como la escasez hídrica, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente, transferencia tecnológica, ciudades inteligentes y seguridad ciudadana, etc.

Así las cosas, acogemos con entusiasmo la normalización de las relaciones diplomáticas en todos los ámbitos, ya que esto resulta totalmente plausible, productivo y coherente.

Peleg Lewi

Embajador de Israel