Problemas del sector salud

SEÑOR DIRECTOR:

He seguido los espacios en redes sociales de la ministra de Salud, que considero pertinentes al instalar dos temas clave: la gestión y gobernanza del sistema, y la realidad de los pacientes sociosanitarios, personas históricamente invisibilizados y hoy expuestos como una urgencia que requiere soluciones concretas. Actualmente, estas personas internadas, pero abandonadas por sus familias, ocupan el número de camas equivalente al de dos hospitales.

A ello se suma un tercer obstáculo: la Alta Dirección Pública. La alta rotación y las renuncias anticipadas generan inestabilidad, debilitando la continuidad de la gestión y afectando directamente la eficiencia del sistema de salud. Se hace, por tanto, imprescindible avanzar en reflexiones y propuestas viables dentro del marco vigente. Muchos de los problemas prácticos del sector salud se entrampan en discusiones ideológicas, mientras quienes requieren atención oportuna observan con frustración cómo las soluciones se postergan indefinidamente.

Ricardo Ruiz Escalona

Presidente

Confederación FENATS Unitaria