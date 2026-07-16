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    Cartas al Director

    Proceso de paz

    Por 
    Cartas al director
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    SEÑOR DIRECTOR:

    Es evidente que el proceso de paz entre EE.UU. e Irán no ha sido hasta el momento exitoso. La complejidad del mismo y sus consecuencias mundiales son enormes e imprevisibles. La acción bélica fracasó, el camino fundamental es la diplomacia que como sabemos ha sido definida como “el arte de la negociación”. Es decir, el arte de la conciliación de intereses.

    Por esta razón es fundamental que todos los países, grandes y pequeños, promuevan la vía diplomática en cada instancia multilateral o bilateral en que participen. América Latina el año 1995 dio un ejemplo cuando Ecuador y Perú firmaron la Declaración de Paz de Itamaraty que detuvo un enfrentamiento bélico que de haber continuado habría sido muy grave para la estabilidad regional. Se negoció en forma intensa y con posiciones a veces inflexibles. La voluntad de los dos países y la calidad diplomática de los representantes de Perú y Ecuador fueron fundamentales.

    Asimismo, la activa participación de los garantes, Chile, Argentina, Brasil y EE.UU. fue importante para acordar un cese al fuego, la separación de fuerzas, la creación de una zona desmilitarizada y el establecimiento de una Misión de Observadores, entre otras materias. Tuve el privilegio de firmar en nombre de Chile esa Declaración. En nuestro caso fue fundamental la acción del Ministerio de RR.EE., a través de sus direcciones y la embajada en Brasil. Asimismo, el apoyo de las FF.AA. con su disposición para participar en la Misión de Observadores (Momep).

    Evidentemente la diferencia de ambos conflictos es enorme, pero en esencia tienen un punto en común: la perturbación de la paz entre las naciones es inaceptable.

    El ejemplo de Ecuador y Perú es digno de destacar cuando vemos la realidad internacional en donde la guerra campea como algo ya natural.

    Fabio Vio Ugarte

    Embajador y ex director general de Política Exterior

    Más sobre:NegociaciónDiplomaciaGuerra

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