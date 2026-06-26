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    Cartas al Director

    ¿Qué más tiene que pasar?

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    ¿Qué más tiene que pasar para que los recursos se orienten realmente a cerrar la llave de la violencia? Por más incremento de las penas y la existencia de más policía, mientras existan niños y niñas en la calle, tempranamente los tendremos consumiendo droga y participando en delitos violentos.

    Dividir el Sename en dos instituciones no fue suficiente. Si queremos que ese niño/a que hoy con 8 o 9 años comienza a delinquir, no se convierta en un asesino, hay que fortalecer de verdad los Servicios de Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil, ampliar la oferta de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, hacerse cargo del grave problema de salud mental infantil, fortalecer los programas de prevención de adicciones a nivel escolar y lo más importante, mejorar la calidad de la educación, si la familia falla, la única instancia que puede subsidiar esas tempranas carencias afectivas, normativas, de abandono, abuso y vulneración, es el colegio.

    Mauricio Valdivia Devia

    PhD. investigador ACIPOL de Carabineros

    Más sobre:ViolenciaInstitucionalidadPrevenciónDelitos

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