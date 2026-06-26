SEÑOR DIRECTOR:

¿Qué más tiene que pasar para que los recursos se orienten realmente a cerrar la llave de la violencia? Por más incremento de las penas y la existencia de más policía, mientras existan niños y niñas en la calle, tempranamente los tendremos consumiendo droga y participando en delitos violentos.

Dividir el Sename en dos instituciones no fue suficiente. Si queremos que ese niño/a que hoy con 8 o 9 años comienza a delinquir, no se convierta en un asesino, hay que fortalecer de verdad los Servicios de Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil, ampliar la oferta de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, hacerse cargo del grave problema de salud mental infantil, fortalecer los programas de prevención de adicciones a nivel escolar y lo más importante, mejorar la calidad de la educación, si la familia falla, la única instancia que puede subsidiar esas tempranas carencias afectivas, normativas, de abandono, abuso y vulneración, es el colegio.

Mauricio Valdivia Devia

PhD. investigador ACIPOL de Carabineros