Cartas al Director

Por 
Que no nos quiten lo que importa

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile sabemos que la política puede romper amistades o dividir familias. Cuando el país se parte en dos, no solo se quiebra el diálogo público, también se fractura el tejido íntimo que nos sostiene como sociedad.

¿Tienes algún grupo de WhatsApp donde todos asumen que piensan igual? ¿Qué ocurre con los disidentes? ¿Eligen callar? ¿Salen del grupo sintiéndose heridos?

En un año electoral en que pareciera que debemos tomar partido en todo, ¿no sería deseable estar lúcidos para cuidar nuestras relaciones personales?

Las campañas políticas, por su propia lógica, buscan acentuar las diferencias. La estrategia del “ellos contra nosotros” puede ser eficaz para captar votos, pero debemos impedir que se cuele en nuestras casas y nos haga ver a la amiga, al hermano o a la colega como un adversario.

Los vínculos afectivos no solo son parte fundamental de la experiencia humana, también son una forma concreta de cuidar nuestro país. La verdadera convivencia democrática ocurre en las mesas familiares, en las amistades de años, en la capacidad de seguir queriendo a quienes piensan distinto.

Todos hemos presenciado amistades que se enfrían por diferencias políticas, pero también nos hemos emocionado compartiendo una canción, una risa o una película con alguien que vota por un candidato que está en nuestras antípodas. Ese descubrimiento nos recuerda que, más allá de la política, seguimos siendo personas que comparten más de lo que creen.

La polarización no siempre grita, a veces se manifiesta en una silla vacía en la mesa familiar, en un silencio incómodo entre amigos, en miradas esquivas en la oficina. En tiempos de elecciones polarizadas, no dejemos que el voto y las campañas nos roben lo más valioso: nuestros afectos.

Camilo Herrera

Director ejecutivo de 3xi

