“Reacción excéntrica”

SEÑOR DIRECTOR:

Paula Escobar (15 de febrero) plantea que la polémica acerca del festival pornográfico financiado por el Ministerio de las Culturas se centraría en el uso de recursos públicos, puesto que, en una sociedad democrática, libre y plural, cada adulto decide qué hacer, en tanto que no transgreda la ley o dañe a otros. Al respecto, estimo que si bien en democracia hay conductas o expresiones que debemos tolerar, eso no significa que el Estado deba promocionarlas.

En efecto, así como existen campañas para disuadir, por ejemplo, el consumo de cigarrillos o de alimentos altos en sodio, con mayor razón debería desincentivarse la difusión de pornografía. Cuando esta -más allá de su financiamiento- es avalada por el mismísimo Ministerio de las Culturas, se podría asumir que se trata de una perversa política cultural del Estado. Ese es el centro del debate, y solo pensarlo es espantoso.

Miguel A. Vergara Villalobos