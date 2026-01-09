Reconstrucción en Viña del Mar

SEÑOR DIRECTOR:

La visita del Presidente Boric a Viña del Mar deja dos historias que contrastan entre sí.

Por un lado, adelantó a los medios que hablaría con el presidente electo para asegurar que la reconstrucción fuera una política de Estado y continuara su curso. Para ello, consideró fundamental el trabajo con dirigentes y vecinos del sector.

Por otro lado, su visita a terreno terminó en una interrupción abrupta por parte de los propios pobladores, quienes lo acusaron no solo del lento avance de la reconstrucción, sino también del abandono por parte de él y de sus autoridades.

Este contraste refleja el legado del Presidente Boric. Declaraciones de buena fe que chocan con una gestión deficiente y con ministros distantes de la gente, lo que ayuda a explicar el descontento de los propios vecinos a quienes el mandatario aludió.

Esperemos que el próximo gobierno pueda apoyar a las víctimas de Viña del Mar con algo más que buenas palabras.

Ignacio Aravena

Fellow LSE y Fundación Piensa