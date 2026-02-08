SEÑOR DIRECTOR:

La gestión del alcalde Mario Desbordes ha sido decisiva para la paulatina recuperación del centro de Santiago. El retorno del comercio formal, la confianza que demuestra la ocupación hotelera duplicando cifras de 2024, las futuras inversiones anunciadas para la recuperación de edificios emblemáticos como la Bolsa de Comercio, el edificio de Enel en Santa Rosa, junto a la instalación de la marca Le Meridien en la zona cero y la inauguración del Hotel De Baines en la plaza Mekis, entre otras auspiciosas noticias, son solo parte de la decidida acción del gobierno comunal que solo lleva 13 meses desde su instalación en 2024.

Esperamos que esto se vea complementado con más seguridad atacando el crimen organizado y la eliminación del comercio ilegal, junto a otras mejoras en limpieza y orden público.

Yves Besançon Prats

Arquitecto