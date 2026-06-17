La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista. Foto: referencial.

SEÑOR DIRECTOR:

Chile debiera abrir una discusión seria sobre la conveniencia de restringir o prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La evidencia científica muestra que el uso de estas plataformas se asocia a problemas de sueño, problemas de concentración y aprendizaje, aumento de síntomas ansiosos y un deterioro de las destrezas sociales.

Los adolescentes poseen cerebros en pleno desarrollo y son especialmente sensibles a los sistemas de recompensa y validación social que utilizan las redes sociales para captar su atención. Por ello, no basta con trasladar toda la responsabilidad a las familias. Las plataformas tecnológicas deben asumir un rol activo, pero estas sólo lo harán en la medida de que se las obligue por ley.

De mutuo propio no van a sacrificar su gallinita de los huevos de oro.

Una política pública concreta sería exigir por ley sistemas de verificación de edad robustos y respetuosos de la privacidad para la apertura y mantención de cuentas, junto con establecer la responsabilidad de las plataformas de impedir el acceso de menores de 16 años cuando no exista autorización verificable de sus padres o tutores. Asimismo, las empresas que incumplan estas obligaciones debieran pagar multas que les hagan doler su bolsillo.

No se trata de rechazar la tecnología, sino de proteger una etapa crucial del desarrollo humano. Así como la sociedad establece límites para otras actividades que pueden afectar la salud y el bienestar de los menores, resulta razonable preguntarse si ha llegado el momento de hacer lo mismo con las redes sociales.

Carolina Pérez Stephens

Ed.M. Harvard University