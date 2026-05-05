Regulación de apuestas online

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la carta sobre los efectos de las RRSS en niños y jóvenes, cuesta no coincidir con el diagnóstico. Hace años sabemos que están expuestos sin filtros ni control, a contenidos de alto riesgo: apuestas ilegales online, estímulos adictivos y validación permanente. El problema no es nuevo, lo que no se entiende es la inacción.

Chile lleva años discutiendo una regulación integral para las plataformas de apuestas online. El Ejecutivo ha tenido la iniciativa. El Congreso ha tenido el debate. Y entre uno y otro, el tiempo ha pasado con una eficiencia admirable… para no resolver nada.

Se anuncian medidas y se discuten proyectos, pero la pregunta es simple: ¿Cuánto más vamos a esperar? Porque, mientras los adultos seguimos analizando, los niños y jóvenes siguen expuestos. Y en esto, el costo no es político. Es humano.

Ángela Carmona

Presidenta Corporación de Juego Responsable y fundadora de AJUTER (Asociación de Jugadores en Terapia)