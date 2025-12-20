Requisitos para las pedagogías

SEÑOR DIRECTOR:

Tras meses de discusión, el Congreso despachó el proyecto de ley que regula las exigencias de ingreso a las carreras de Pedagogía. La aprobación de este proyecto —fruto de un acuerdo— es un paso fundamental que reafirma un compromiso que como país asumimos hace más de una década: apostar decididamente por la calidad de los docentes y, con ello, por el futuro de todos nuestros niños y niñas.

El Congreso aprobó que sólo el 40% de los mejores estudiantes puedan postular a las carreras de Pedagogías al año 2030. Esto mediante una progresión acotada, explícita que se inicia en 2026 y que evitaría nuevas postergaciones. El acuerdo alcanzado compatibiliza la evidencia, el foco en la calidad de la educación y el sostener el esfuerzo de la atracción de talentos a las Pedagogías. Una implementación gradual, además, permitirá que las facultades de educación se adapten a esta realidad.

Hacemos un llamado a que, tras esta votación, no se retroceda nunca más en la selectividad, y que cada decisión futura fortalezca la excelencia de quienes formarán a las próximas generaciones. Porque no se trata solo de regular el acceso, sino de construir una política docente a la altura de los nuevos desafíos. En ello se juega el futuro de la educación y, con ella, las oportunidades de miles de niños y niñas de nuestro país.

Verónica Cabezas

Dir. ejecutiva de Elige Educar